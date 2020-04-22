Бывший бизнес-партнер предпринимателя Босова подал на него в суд

Бывший бизнес-партнер предпринимателя Дмитрия Босова Александр Исаев подал на него в суд, так как считает, что обвинения о хищениях в его адрес безосновательны. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иск о защите деловой репутации и взыскании морального вреда к угольным компаниям «Сибантрацит» и «ВостокУголь», входящим в корпорацию Босова «Аллтек», рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

«Поскольку, по сложившейся судебной практике, компенсации морального вреда в России взыскиваются, за исключением редчайших случаев, совсем небольшие — от 10 тыс. до 500 тыс. рублей, — то, как правило, для истца материальное взыскание является вторичным. Обычно цель подобных исков — установить в судебном порядке, что распространенные сведения не соответствуют действительности», — заявил адвокат истца Алексей Мельников.

Кроме того, Исаев просит привлечь в этом деле третьей стороной Роскомнадзор, так как компрометирующие, по его мнению, сведения были опубликованы на интернет-ресурсах организаций.

В свою очередь, представитель Дмитрия Босова отказался комментировать данный иск.

В публичную плоскость конфликт двух бывших бизнес-партнеров попал в начале апреля. Тогда Босов уволил Исаева со всех постов в угледобывающих компаниях «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Среди причин увольнения значатся «вопиющее злоупотребление и хищения на вверенных участках работ», а также распространение недостоверной информации касательно деятельности компаний.

Вместе с тем параллельно Босов получал многочисленные иски от природоохранных ведомств. В частности, в марте сообщалось, что межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о возмещении вреда природе к компании «Разрез Кийзасский», принадлежащей группе «Сибантрацит». Местные жители не раз заявляли о пагубном влиянии разреза на экологию региона. Шорцы (представители малочисленного народа) говорят, что один из крупнейших бизнес-активов миллиардера буквально выдавливает их с родной земли.