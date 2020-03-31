Прокуратура потребовала с компании бизнесмена Босова возместить вред природе на 23 млн рублей

Межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о возмещении вреда природе к компании «Разрез Кийзасский», принадлежащей группе «Сибантрацит» бизнесмена Дмитрия Босова. Природоохранное ведомство требует взыскать с разреза 23 млн рублей за причинение вреда лесным насаждениям в Кемеровской области, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в 2019 году горная масса с отвала разреза сошла в русло реки Большой Кийзас, перекрыв ее практически на километр. Кроме того, во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи и повалил лес.

ООО «Разрез Кийзасский» принадлежит группе «Сибантрацит» предпринимателя Дмитрия Босова, состояние которого в 2019 году Forbes оценивал в $950 млн (102 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России»).

Местные жители не раз заявляли о пагубном влиянии разреза на экологию региона. Шорцы (представители малочисленного народа) говорят, что один из крупнейших бизнес-активов миллиардера буквально выдавливает их с родной земли. Были расселен и поглощен разрезом поселок Казас, стоявший на крупном месторождении угля. Жители соседних населенных пунктов покидают свои дома из-за пыли, а также загрязнения местных рек отходами угледобычи.

Иск прокуратуры к компании Босова — не единственный. В Москве рассматривается еще одно дело в отношении одной из компаний миллиардера о взыскании вреда, причиненного окружающей среде.