Суд рассмотрит иск на 536 млн рублей к угольной компании бизнесмена Босова

26 марта Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск Росприроднадзора к «Арктической горной компании» (АГК), дочерней структуре «ВостокУгля» бизнесмена Дмитрия Босова, попавшего в 2019 году в рейтинг богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes.

Иск подан о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, цена исковых требований — 536 873 310 рублей, сообщил во вторник, 24 марта, РЕН ТВ.

АГК — угледобывающее предприятие с активами на полуострове Таймыр. Компания была создана в 2014 году для добычи арктического карбона на Таймыре и должна была отвечать за разработку и эксплуатацию Малолемберовского и Нижнелемберовского месторождений.

Начать добычу планировалось уже в 2019 году. Еще в 2017 году Дмитрий Босов заявлял о планах к 2022–2023 годам добывать на полуострове до 30 млн тонн угля в год. Предприниматель намеревался построить там два глубоководных порта мощностью свыше 10 млн тонн в год каждый. Позже планы были скорректированы до 19 млн т к 2024 году. В Минприроды оценили реальный объем добычи для проекта к 2024 году в 1 млн тонн в год. Как писали СМИ, добыча на месторождениях так и не началась, а компания заработала славу проблемной и убыточной.

К ООО «АГК» возникли многочисленные претензии со стороны Росприроднадзора, были поданы в несколько судебных исков, ответчик ряд процессов проиграл.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обвинила компанию в варварской добыче угля. Как полагают в ведомстве, организация получила лицензию только для геологической разведки на участке Малолемберовского месторождения, но при этом незаконно добывала уголь в промышленных масштабах и получала большую прибыль.

Ранее сообщалось, что департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу изначально оценил ущерб от структуры Босова на общую сумму 2,085 млрд рублей. Forbes сообщал, что затем размер требований был снижен до 954 млн рублей. В марте 2018-го гендиректор компании Вадим Бугаев предложил службе мировое соглашение со штрафом вдвое меньшим — 429,1 млн рублей.

Между тем журналисты отмечают, что «ВостокУголь» Дмитрия Босова могла быть связана с бывшим министром открытого правительства Михаилом Абызовым, который был арестован 27 марта 2019 года по обвинению в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. А одно время, по данным The Moscow Post, на рынке работали две компании «ВостокУголь».

Первая была создана в Москве в 2012 году и ликвидирована в 2016 году. Вторая создана в 2014 году и работает до сих пор, зарегистрирована в поселке Усово (Одинцовский район, Московская область).