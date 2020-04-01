Прямой эфир

Уголовное дело возбуждено после варварской добычи угля компанией Босова

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношении дочерней компании бизнесмена Дмитрия Босова возбуждено уголовное дело за экологические последствия варварской добычи угля в Кузбассе. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили «Известиям» в прокуратуре Кемеровской области.

Небесно-черный: в Красноярске спорят о методах мониторинга воздуха
Атмосферу над городом проверит глава Росприроднадзора

Там уточнили, что уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Общественники, экологи и правоохранительные органы заинтересовались ООО «Разрез Кийзасский» из группы «Сибантрацит» после серьезного ЧП, произошедшего в начале июня 2019 года.

Тогда в результате деформации основания «Межучасткового отвала» на угледобывающем предприятии сошла горная масса. Пострадали опоры линий электропередачи, было перекрыто русло реки Большой Кийзас на 750 м в длину и около 5 м в высоту, повален лес.

Местные жители заявили, что руководство ООО «Разрез Кийзасский» должно быть привлечено к ответственности. Угледобывающая компания наносит непоправимый ущерб природе Кузбасса и отравляет жизнь простым людям, отмечали они.

Больше всего пострадал от деятельности предприятия малочисленный коренный народ — шорцы. Они занимаются рыбалкой, охотой, сельским хозяйством, но компания выдавливает их с родной земли.

Местные жители неоднократно просили природоохранные и правоохранительные органы разобраться в ситуации, которая ставит под вопрос существование целого этноса.

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура в 2019 году провела проверку с привлечением департамента лесного комплекса Кемеровской области. Оказалось, что в ходе схода оползня были уничтожены 2529 кубических метров леса. Ущерб оценили в 23 717 250 рублей. В настоящее время эти средства природоохранная прокуратура пытается взыскать с ООО «Разрез Кийзасский» через суд.

В отношении организации возбуждено административное дело за самовольное занятие лесных участков. Компания оплатила штраф в размере 200 тыс. рублей и может понести наказание уже и в уголовной плоскости.

Ранее в марте сообщалось, что Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск Росприроднадзора к «Арктической горной компании», дочерней структуре «ВостокУгля» бизнесмена Дмитрия Босова, попавшего в 2019 году в рейтинг богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes. Иск подан о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, цена исковых требований — 536 873 310 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Росприроднадзора назвала экологические «горячие точки» России
Прокуратура потребовала с компании бизнесмена Босова возместить вред природе на 23 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020