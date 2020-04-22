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В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности. Об этом в среду, 22 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Ранее в этот же день Зеленский выразил уверенность в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока, пишет «Газета.ру».

На минувшей неделе Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике считают, что политическое урегулирование в Донбассе тормозит позиция украинской стороны.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих, разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов. Последний саммит состоялся 9 декабря 2019 года.

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