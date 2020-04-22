Врач рассказала об особенности пациентов без симптомов COVID-19

У пациентов без симптомов коронавирусной инфекции наблюдается достаточно характерная картина поражения легких, заявила главный врач центра компьютерной томографии на базе поликлиники № 68 города Москвы Наталья Кузенкова.

Она отметила, что у таких пациентов в ходе диагностики обнаруживают так называемые очаги матового стекла.

«Их достаточно отчетливо видно. С максимальной степенью вероятности мы определяем именно коронавирусное поражение легких», — рассказала Кузенкова телеканалу РЕН ТВ в среду, 22 апреля.

Незначительные на первый взгляд симптомы, включая кашель, насморк и повышение температуры, могут говорить о начале заболевания. Ухудшение состояния до крайне тяжелого происходит очень резко в течение 5–8 дней после заражения.

«Важно вовремя начать лечение и в случае необходимости вовремя госпитализировать... Если мы диагностировали пневмонию серьезной степени тяжести и уже серьезное поражение легких, то пациент, безусловно, сразу же госпитализируется. И на этапе приемного покоя ему уже не нужно делать КТ, он сразу маршрутизируется по его состоянию — либо в отделение, либо на кислородную поддержку или, если ему стало плохо, уже на ИВЛ», — сказала Кузенкова.

Она отметила, что пациента также осматривает врач-терапевт и впоследствии определяет сатурацию — насыщение крови кислородом. Также делается ЭКГ и анализ крови, берется мазок на коронавирус. Если больному ставят диагноз «пневмония I или II степени», то он может проходить лечение на дому, подписав соответствующее согласие. Все необходимые препараты выдаются бесплатно.

Ранее 22 апреля главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что все поступающие в стационар пациенты должны восприниматься как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. С начала эпидемии 513 пациентов скончались, 4420 — выздоровели.

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