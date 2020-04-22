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Мишустин призвал не забывать о других пациентах из-за пандемии COVID-19

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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На фоне пандемии заболевания COVID-19 и концентрации усилий на зараженных коронавирусом не следует забывать о других пациентах, они также должны получать медицинскую помощь. На это указал премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля.

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«Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят «одно лечим, а другое калечим». Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения», — подчеркнул он.

Глава правительства призвал не допустить отказов в медпомощи данной категории граждан, добавив, что от этого зависят жизнь и здоровье тысяч людей.

О важности работы с пациентами, не связанными с коронавирусом, говорил глава Минздрава России Михаил Мурашко накануне. Он призвал продолжать наблюдение лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, обзванивать и уточнять их самочувствие, чтобы при необходимости корректировать терапию дистанционно.

20 апреля Мурашко сделал прогноз по ситуации с коронавирусом в России. Министр выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка начнет улучшаться к лету «и дальше уже всё будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках».

По состоянию на 22 апреля в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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