Возбуждено дело после показа порно во время онлайн-урока в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту демонстрации порнографических видеозаписей девятиклассникам школы № 95 Октябрьского района. Об этом сообщает региональное СУ СКР. По версии следствия, днем 13 апреля во время дистанционных занятий на платформе Zoom неустановленное лицо осуществило «несанкционированное вмешательство в дистанционный процесс обучения с транслированием порнографии», передает ИА «Взгляд-инфо».

Судя по всему, один из школьников запускал демонстрацию своего экрана. Установить, был ли это пранк или последствия компьютерного вируса, сотрудникам учебного учреждения не удалось. «Во время урока русского языка кто-то запустил трансляцию с порно. Урок был сорван, однако «шутнику» оказалось этого мало: он продолжал включать порнофильмы во время занятий, попеременно срывая то русский, то математику, то литературу», — рассказала ранее мать одного из учащихся.

После этого случая саратовским школам посоветовали отказаться от ведения уроков в дистанционном режиме на платформе Zoom. Заместителя директора 95-й школы оштрафовали на 10 тыс. рублей.