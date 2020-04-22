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Мошенники начали угрожать заражением COVID-19 пользователям Сети

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Фото: Depositphotos
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Антивирусная компания ESET сообщила о новом виде кибермошенничества, при котором у пользователей вымогают денежные средства, угрожая заразить коронавирусной инфекцией.

Коронный номер: доля мошеннических звонков возросла на треть
При этом объем телефонного спама значительно снизился

Преступники усовершенствовали популярный вид шантажа с использованием записи интимных видео с веб-камеры или экрана —sextortion, доказывающих увлечение жертвы порноконтентом. И если раньше злоумышленники грозились разослать подобные записи контактам жертвы, то сейчас они также обещают заразить коронавирусом пользователя и его семью, если он не заплатит выкуп.

Получив такую угрозу, потенциальная жертва, как правило, теряется и впадает в панику, а затем переводит необходимую сумму на криптокошелек преступников.

«Однако следует помнить, что это не дает никаких гарантий. Скорее всего, вымогатель не остановится и будет требовать всё большие суммы», — цитирует сообщение «РИА Новости» в среду, 22 апреля.

По словам специалистов, в таких случаях наиболее эффективны превентивные меры, в том числе использование комплексных антивирусных решений для компьютера, которые ограничат доступ мошенников к веб-камере устройства и браузеру.

Ранее в среду сообщалось, что во время режима самоизоляции доля вызовов с подозрением на мошенничество выросла на треть.

Отмечается, что только за первую нерабочую неделю (30 марта – 5 апреля), объявленную в России в связи с эпидемией коронавируса, доля звонков с подозрением на мошенничество возросла на треть: c 3,5% до 4,7% от общего числа входящих вызовов с незнакомых номеров.

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