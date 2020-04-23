В Почта Банке пострадавшим заемщикам предлагают комплекс мер поддержки

В Почта Банке пострадавшим от пандемии коронавируса заемщикам на выбор предлагается воспользоваться одним из вариантов поддержки – «кредитными каникулами» в соответствии с 106-ФЗ либо собственной программой отсрочки платежей по кредитам. Об этом говорится в поступившем от финансовой организации пресс-релизе.

При этом отмечается, что собственная программа банка дает больше возможностей и удобнее для заемщика, чем по ФЗ, и позволяет рассматривать каждый случай индивидуально. Она не ограничивает сумму кредита для обращения за отсрочкой. По закону для потребительских кредитов эта сумма должна быть до 250 тыс. рублей.

Кроме этого, даже при включенной отсрочке платежей клиент может внести любую сумму на счет кредитного договора, которая пойдет на его погашение. Также программа Почта Банка предполагает, что ставка по кредиту останется прежней, несмотря на нарушение графика платежей, и штрафные проценты применяться не будут. Почта Банк корректирует информацию в Бюро кредитных историй и может также принять решение об отмене просроченной задолженности в индивидуальном порядке.

Программа предоставляется по всем кредитным продуктам, включая кредитные карты.

Закон №106-ФЗ о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля, а 10-го числа правительство увеличило лимиты по ипотеке в отдельных регионах. Сейчас право на отсрочку до полугода имеют заемщики, чей доход в связи с эпидемией коронавируса снизился на 30% и более, а также заболевшие коронавирусом.

О том, какие именно меры поддержки граждан и бизнеса принимают российские власти на фоне пандемии коронавируса, подробно рассказывал глава Минфина Антон Силуанов 16 апреля.