В России снизилось число выданных потребкредитов из-за коронавируса

В России на фоне ограничений из-за коронавируса снижается количество выданных потребительских кредитов.

По данным кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в стране упало примерно на 13%, до 2,14 млн к прошлогодним показателям. В марте снижение составило 15%, уточнили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Ситуация усугубляется каждую неделю: если в январе-феврале 2020 года банки отказали по 61% кредитных заявок, то за первые две недели апреля из них одобряются уже не более 30%.

Особенно требовательными банки стали к тем, кто трудится в пострадавших от коронавируса отраслях, например к работникам такси.

Центральный банк РФ уже принял меры для повышения уровня доступности кредитов, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Кредит нам только снится: почему банки одобряют не более 30% заявок