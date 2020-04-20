Прямой эфир

В России снизилось число выданных потребкредитов из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на фоне ограничений из-за коронавируса снижается количество выданных потребительских кредитов.

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов
Развивающиеся страны претендуют на помощь в размере более $2 трлн

По данным кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в стране упало примерно на 13%, до 2,14 млн к прошлогодним показателям. В марте снижение составило 15%, уточнили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Ситуация усугубляется каждую неделю: если в январе-феврале 2020 года банки отказали по 61% кредитных заявок, то за первые две недели апреля из них одобряются уже не более 30%.

Особенно требовательными банки стали к тем, кто трудится в пострадавших от коронавируса отраслях, например к работникам такси.

Центральный банк РФ уже принял меры для повышения уровня доступности кредитов, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Кредит нам только снится: почему банки одобряют не более 30% заявок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ рекомендовал кредиторам отложить принудительное выселение должников
Сбербанк одобрил выдачу кредитов малому бизнесу на 3,1 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020