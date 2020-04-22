В апреле спрос на кредиты среди россиян упал на 40%

За почти три недели режима самоизоляции, с 1 по 19 апреля, спрос россиян на кредиты упал на 41,4% по сравнению с тем же периодом в марте. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое приводит «РИА Новости».

За этот период, по данным исследования, заявки на розничные кредиты в банки подали 12,6 млн граждан России, тогда как в марте 21,5 млн.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин отметил, что подобное снижение спроса на кредиты наблюдалось в 2015 году, хотя тогда по масштабом оно было меньше.

Такое падение эксперт объясняет введением ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. По мнению Лагуткина «потребители находятся в изоляции и не имеют возможности посетить привычное отделение банка, а дистанционные каналы общения с банками устраивают не всех потребителей».

При сохранении режима нерабочих дней в мае и более длительном восстановлении экономики спрос на кредиты может сохраниться на текущем уровне до конца года.

«Кредитные организации уже корректируют свои кредитные политики и даже тот поток обращений за кредитами проходит через более детальные проверки, что в итоге приводит к снижению уровня одобрения кредитных заявок, и, следовательно, меньший объем кредитов выдается», — заключил специалист.

7 апреля председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор начал отслеживать работу банков, чтобы те не сокращали кредитование клиентов в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса.