В Московской области разрешили торговлю семенами и рассадой

Торговлю семенами и рассадой разрешили в Подмосковье на период режима всеобщей самоизоляции. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

«Учитывая начало посевного сезона, разрешается торговля семенами и рассадой», — сказано в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999, вылечились 4420 человек.

Накануне глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о возможном продлении режима самоизоляции. По его словам, он «позволяет сдержать рост количества заболеваний по экспоненте», а сейчас рост числа заразившихся составляет 12–15% в день.

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