Власти сообщили о росте авиаперевозок в КНР в марте почти на 70%

Среднесуточный объем авиационных пассажирских внутренних перевозок в марте составил 458,3 тыс. человек в день. Это на 69,8% больше, чем в феврале, сообщает 22 апреля ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

В марте ежедневно выполнялось более 6,5 тыс. рейсов, что на 20,5% больше по сравнению с февралем. Авиасообщение восстанавливается в условиях улучшения эпидемической обстановки, связанной с новым коронавирусом. По данным на 21 апреля, в апреле пассажиропоток вырос до 494,4 тыс. человек в день, что на 7,9% больше, чем в марте.

В годовом выражении объем авиационных пассажирских перевозок Китая в марте снизился на 71,7%. В I квартале текущего года гражданская авиация Китая из-за пандемии потеряла около 39,82 млрд юаней ($5,66 млрд).

Ранее в среду австралийские власти начали проводить «антикитайскую политику», обвиняя КНР в сокрытии информации по коронавирусу и призывая к большей прозрачности в данном вопросе.

19 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае вины в пандемии COVID-19. 5 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

По данным Wordometer на 22 апреля, коронавирусом в мире заразились более 2,55 млн человек, погибли более 177 тыс., излечились более 696 тыс. человек.