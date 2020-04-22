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Ученые обнаружили впадающий в спячку вид птиц

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Фото: flickr.com/57Andrew
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Группа биологов выяснила, что новозеландский скалистый крапивник может впадать в спячку. Об этом сообщается в статье Journal of experimental biology.

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Ученые сделали предположение о том, что этот родственник воробья может впадать в одну из форм анабиоза, основываясь на его пищевых привычках и долгом пребывании в жарких климатических условиях.

Сообщается, что крапивник постоянно проживает в горах Южного острова над климатической лесной линией на высоте от 1 тыс. до 2,9 тыс. м. В основном данные птицы, находящиеся на грани вымирания, питаются насекомыми.

Зимой, когда температура окружающей среды опускается до отрицательных значений и выпадает много снега, метаболизм крапивника сильно изменяется — снижается на 30–35%.

При этом температура тела этой птицы повышается до 36,4, если внешняя температура опускается ниже 10 градусов. Как отмечает издание, несмотря на данные исследования ученые пока что не смогли доказать, что эти пернатые находятся в оцепенении на протяжении длительного периода времени.

На сегодняшний день единственной птицей на Земле, у которой доказана способность впадать в спячку, считается калифорнийский козодой, пишет в среду, 22 апреля, издание «Газета Daily». Зимой температура тела данной птицы опускается до 20 градусов. В данном состоянии пернатые находятся долгое время.

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