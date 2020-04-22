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Генетики связали появление проблем с сердцем с просмотром телевизора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Люди, которые много смотрят телевизор, впоследствии могут заработать ишемическую болезнь сердца. К такому выводу пришли генетики из голландского Университета Гронингена, пишет 21 апреля британский научный журнал Nature Communications.

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Специалисты изучили выборку из более чем 420 тыс. британцев европейского происхождения в возрасте старше 40 лет и выяснили, что сидячий образ жизни является одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, специалисты предположили, что для разных занятий в сидячем положении риски для здоровья будут различными.

Информацию для исследования ученые брали из британской базы данных UK Biobank. В 2006–2010 годах она объединила медицинские данные более 500 тыс. человек возрастом от 40 до 69 лет. Биологи анализировали связь между риском развития ишемии и вариантами досуга, такими как просмотр телевизора или использование компьютера. Оба этих занятия предполагают длительное нахождение на одном месте. По данным анкет, участники исследования в среднем проводили перед телевизором 2,8 часа в день, у компьютера — один час.

За шесть лет с момента включения в базу у 12,5 тыс. человек из выборки зафиксировали развития ишемической болезни сердца. Таким образом, специалисты установили, что вероятность возникновения болезни выше у тех, кто привык смотреть ТВ. С использованием компьютера такой связи обнаружить не удалось. Вождение машины также не выявило связи с возникновением проблем с сердцем, пишет телеканал «360».

21 апреля «Федеральное агентство новостей» сообщало, что специалисты из Германии, Франции, Швейцарии и Австралии провели секвенирование 96 древних геномов, которые были найдены в Швейцарии, Германии и Франции, чтобы выяснить, от кого произошли современные европейцы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что первые генетические представители новой европейской культуры существовали уже к 2800 году до нашей эры.

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