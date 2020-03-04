Генетики раскрыли детали происхождения афроамериканцев

Ученые выяснили из каких частей Африки происходят предки современных афроамериканцев. Результаты геномного исследования опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution, издаваемого Оксфордским университетом.

Ученые напомнили, что в период с XVI по XIX век в рамках работорговли в Америку были вывезены более 9 млн африканцев, чьи потомки живут в различных частях США.

Ученые исследовали геном 6267 человек, не являющихся родственниками, из 22 региональных групп афроамериканского населения.

«Африканцы — самая разнообразная человеческая популяция с генетической точки зрения, и во время трансатлантической работорговли это богатое африканское генетическое разнообразие не было утрачено и присутствует сегодня у афроамериканцев и латиноамериканцев», — отметили специалисты в своей статье.

Исследование показало, что в генах афроамериканцев, проживающих в Северной Америке, Карибском бассейне и на севере Южной Америки, преобладают черты западноафриканского происхождения.

При этом южно- и восточноафриканские корни характерны для жителей Латинской Америки.

«Мы пришли к выводу, что в большинстве стран Америки интенсификация примесей произошла между 1750 и 1850 годами, что сильно коррелирует с пиком прибывших из Африки», — добавили генетики.

13 февраля сообщалось, что американские генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили в геноме западноафриканцев признаки скрещивания с «призрачным» человеком.