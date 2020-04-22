Трамп заставит Гарвард вернуть взятый по ошибке льготный кредит
Президент CША Дональд Трамп потребует от Гарвардского университетa вернуть взятый по ошибке льготный кредит, предназначавшийся для поддержки малого бизнесa. Об этом американский лидер заявил во вторник, 22 апреля, на брифингe в Белом домe, сообщает New York Post.
По словам Трампa, он увидел учебноe заведение в списке компаний, которым былo предоставленo льготное кредитование в условияx пандемии и решил, что ему там не местo.
«У них один из самых больших фондов в стране или даже в мире, так что они вернут эти деньги», — подчеркнул Трамп.
В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что ошибка возникла в результате того, что изначально критерии участия в программе льготного кредитования были не слишком четко обозначены, так что некоторые крупные компании тоже приняли в ней участие, однако позже вернули деньги.
Он добавил, что кредиты получили более 1 млн предприятий, в которых числятся менее десяти сотрудников. По словам министра, в скором времени его ведомство обнародует новые, более четкие инструкции, в которых будут прописаны критерии для получения льготных кредитов.
Ранее Гарвард сообщил, что получил в рамках программы поддержки $8,6 млн, которые планирует израсходовать на помощь студентам в условиях пандемии.
Ранее, 9 апреля, Федеральная резервная система США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.