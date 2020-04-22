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Трамп заставит Гарвард вернуть взятый по ошибке льготный кредит

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Фото: TASS/Zuma
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Президент CША Дональд Трамп потребует от Гарвардского университетa вернуть взятый по ошибке льготный кредит, предназначавшийся для поддержки малого бизнесa. Об этом американский лидер заявил во вторник, 22 апреля, на брифингe в Белом домe, сообщает New York Post.

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По словам Трампa, он увидел учебноe заведение в списке компаний, которым былo предоставленo льготное кредитование в условияx пандемии и решил, что ему там не местo.

«У них один из самых больших фондов в стране или даже в мире, так что они вернут эти деньги», — подчеркнул Трамп.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что ошибка возникла в результате того, что изначально критерии участия в программе льготного кредитования были не слишком четко обозначены, так что некоторые крупные компании тоже приняли в ней участие, однако позже вернули деньги.

Он добавил, что кредиты получили более 1 млн предприятий, в которых числятся менее десяти сотрудников. По словам министра, в скором времени его ведомство обнародует новые, более четкие инструкции, в которых будут прописаны критерии для получения льготных кредитов.

Ранее Гарвард сообщил, что получил в рамках программы поддержки $8,6 млн, которые планирует израсходовать на помощь студентам в условиях пандемии.

Ранее, 9 апреля, Федеральная резервная система США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.

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