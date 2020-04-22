Прямой эфир
Сюжет:

Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом от коронавируса

0
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill во вторник, 21 апреля.

Контора пашет: много ли завещаний составляют в разгар пандемии
Тонкости работы адвокатов и нотариусов в период массовой изоляции

По мнению генерального прокурора штата Эрика Шмитта, «китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19», а также мало сделало для того, чтобы остановить распространение болезни.

«Они должны нести ответственность за свои действия», — отметил он.

Генпрокурор добавил, что в Миссури тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются.

Помимо возмещения ущерба, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

По данным на 21 апреля, в штате было инфицировано более 6 тыс. человек и более 220 умерли.

Ранее во вторник жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за якобы проявленную во время пандемии коронавируса халатность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ назвала общее число умерших от коронавируса
В ВОЗ назвали преждевременными разговоры об источнике появления коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020