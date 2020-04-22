Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом от коронавируса

Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill во вторник, 21 апреля.

По мнению генерального прокурора штата Эрика Шмитта, «китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19», а также мало сделало для того, чтобы остановить распространение болезни.

«Они должны нести ответственность за свои действия», — отметил он.

Генпрокурор добавил, что в Миссури тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются.

Помимо возмещения ущерба, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

По данным на 21 апреля, в штате было инфицировано более 6 тыс. человек и более 220 умерли.

Ранее во вторник жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за якобы проявленную во время пандемии коронавируса халатность.