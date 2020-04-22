Прямой эфир

Глава Подмосковья заявил о возможном продлении режима самоизоляции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Майские праздники у жителей Московской области, скорее всего, пройдут в режиме самоизоляции. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям», — ответил Воробьёв на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

По словам главы региона, сейчас абсолютное большинство жителей области соблюдают режим самоизоляции.

«Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас», — сказал Воробьёв.

Губернатор также отметил, что на период майских праздников в Подмосковье возможен рост количества дачников.

«Поэтому мы предусмотрели и усиленные бригады скорой помощи, и всё, что связано с оборотом твердых бытовых отходов, газ, электричество, канализация», — добавил он.

Он добавил, что режим самоизоляции «позволяет сдержать рост количества заболеваний по экспоненте». По словам Воробьёва, сейчас рост числа заразившихся составляет 12–15% в день.

Воробьёв назвал пропускную систему вещью «весьма неприятной, но необходимой» для сдерживания распространения коронавируса.

Глава Подмосковья добавил, что улучшение ситуации с распространением коронавируса ожидается в течение ближайших двух-трех недель.

По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 5959 случаев заражения COVID-19. Из них 186 пациентов вылечились и были выписаны из лечебниц. Еще 49 человек умерли, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля их наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

С 22 апреля в Подмосковье жители, проживающие вместе с заболевшими COVID-19, смогут выходить из дома в ближайший магазин, выносить мусор и гулять с собакой. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области, опубликованном на сайте регионального правительства во вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье разрешили выходить на улицу живущим с больными COVID-19
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничествах с QR-кодами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020