Глава Подмосковья заявил о возможном продлении режима самоизоляции

Майские праздники у жителей Московской области, скорее всего, пройдут в режиме самоизоляции. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям», — ответил Воробьёв на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.

По словам главы региона, сейчас абсолютное большинство жителей области соблюдают режим самоизоляции.

«Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас», — сказал Воробьёв.

Губернатор также отметил, что на период майских праздников в Подмосковье возможен рост количества дачников.

«Поэтому мы предусмотрели и усиленные бригады скорой помощи, и всё, что связано с оборотом твердых бытовых отходов, газ, электричество, канализация», — добавил он.

Он добавил, что режим самоизоляции «позволяет сдержать рост количества заболеваний по экспоненте». По словам Воробьёва, сейчас рост числа заразившихся составляет 12–15% в день.

Воробьёв назвал пропускную систему вещью «весьма неприятной, но необходимой» для сдерживания распространения коронавируса.

Глава Подмосковья добавил, что улучшение ситуации с распространением коронавируса ожидается в течение ближайших двух-трех недель.

По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 5959 случаев заражения COVID-19. Из них 186 пациентов вылечились и были выписаны из лечебниц. Еще 49 человек умерли, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля их наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

С 22 апреля в Подмосковье жители, проживающие вместе с заболевшими COVID-19, смогут выходить из дома в ближайший магазин, выносить мусор и гулять с собакой. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области, опубликованном на сайте регионального правительства во вторник.