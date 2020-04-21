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В Подмосковье разрешили выходить на улицу живущим с больными COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 22 апреля в Подмосковье жители проживающие вместе с заболевшими COVID-19 смогут выходить из дома в ближайший магазин, выносить мусор и гулять с собакой. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области, опубликованном на сайте регионального правительства во вторник.

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Согласно распоряжению губернатора, проживающим совместно с людьми, у которых подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции, необходимо соблюдать самоизоляции, аналогичный режиму заболевших. Исключением могут служить «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью», выходы в магазины и аптеки, выгул домашних животных в радиусе 100 м от места проживания (пребывания), а также вынос мусора.

Отмечается, что при передвижении не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случае острой необходимости — при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

Ранее 21 апреля Воробьев заявил, что режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздники.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек (5642 случая за последние сутки), умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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