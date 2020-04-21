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Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

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Нехваткой соответствующих инструментов объяснил отказ раздавать деньги населению глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал «Сбербанк TV».

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По словам Грефа, у страны нет рыночного источника денег, которым располагают США и Евросоюз. «У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств. Поэтому ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры», — заметил он.

«Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал глава Сбербанка.

По мнению Грефа, помогать надо «тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса».

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице в России должны быть увеличены в кризисный период.

Финансовая система страны выдержит такую нагрузку даже с учетом мер по поддержке экономики и граждан, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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