СМИ узнали о 20-й жертве стрельбы в Канаде

Число жертв стрельбы, устроенной в городе Портапик в провинции Новая Шотландия, возросло до 20. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил телеканал CBC.

Тела погибших обнаружены в 16 разных местах преступления. Полицейские обнаружили тела еще одного мужчины и женщины, уточнил телеканал. Данные о погибших растут, так как нападавший поджег не менее пяти жилых домов и построек и под их развалинами могут находиться тела других погибших.

В ночь на 19 апреля 51-летний Габриэл Уортман открыл стрельбу в ряде населенных пунктов. На нем во время совершения преступления была полицейская форма, а передвигался он на машине, напоминавшей патрульный автомобиль полиции.

Операция по задержанию злоумышленника длилась 12 часов. Его ликвидировали в городе Энфилд в ходе перестрелки.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что власти страны вернутся к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием после стрельбы.