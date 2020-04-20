Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 19 человек

Число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в провинции Новая Шотландия в Канаде возросло до 19 человек, помимо открывшего огонь мужчины. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой Королевскую канадскую конную полицию в понедельник, 20 апреля.

Среди погибших — 23-летняя сотрудница полиции. Еще один представитель силовиков госпитализован с ранениями.

Ранее было известно о 17 жертвах.

По данным полиции, стрелок знал некоторых погибших. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов находятся в 16 местах преступления, разбросанных по провинции.

Помимо стрельбы, там было пять возгораний, и полицейские до сих пор не смогли полностью осмотреть все места преступления, поскольку большинство из них произошли в жилых домах. Возможно, жертвы все еще находятся в жилищах, которые сгорели дотла, отметили в полиции.

В субботу, 18 апреля, 51-летний Габриэл Уортман открыл стрельбу в Портпике. На злоумышленнике была полицейская форма, но он не работает в правоохранительных органах. Изначально полиция заявляла о его задержании, но затем стало известно, что мужчина погиб.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее «ужасной ситуацией» и принес соболезнования в связи с трагедией.