Не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом 19 апреля сообщает The Guardian.

Ранее стало известно, что в субботу вечером 51-летний Гэбриель Уортман открыл огонь из своей машины по местным жителям, его задержали спустя 12 часов на заправке. Позже было объявлено, что он умер.

Издание уточняет, что при перестрелке погибла сотрудница полиции, еще один офицер был ранен. Точное количество жертв и пострадавших в результате нападения выясняется, их может быть больше десяти.

Согласно показаниям свидетелей, преступник был одет в форму работника правопорядка, однако позже правоохранители опровергли информацию о том, что Уортман может быть их коллегой.

«Это один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции», — заявил премьер-министр провинции Стивен Макнейл.

В свою очередь, глава канадского правительства Джастин Трюдо назвал случившееся «ужасной ситуацией» и выразил свои соболезнования в связи с трагедией.