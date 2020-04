В Канаде мужчина открыл стрельбу по людям

В канадской провинции Новая Шотландия мужчина открыл стрельбу по прохожим, злоумышленника задержали. Об этом сообщает CTV News в воскресенье, 19 апреля.

Инцидент произошел в городе Портапик-Маунтин поздно вечером в субботу (часовой пояс: UTC-03:00). Утверждается, что преступник был одет в полицейскую форму и передвигался на машине, похожей на патрульную, однако он не является сотрудником правоохранительных органов.

Где именно произошел инцидент, не сообщается, как и число погибших и пострадавших. По некоторым данным, речь идет о «многочисленных жертвах». Известно, что полиция оцепила территорию вокруг одного из местных ресторанов.

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний Гэбриель Уортман, поймать его удалось лишь утром в воскресенье. Информации о нем правоохранители пока также не предоставляют. Позднее в этот день канадская полиция проведет брифинг с деталями произошедшего, говорится в Twitter-аккаунте стражей порядка.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn