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В Канаде мужчина открыл стрельбу по людям

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Фото: twitter.com/Natasha Pace
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В канадской провинции Новая Шотландия мужчина открыл стрельбу по прохожим, злоумышленника задержали. Об этом сообщает CTV News в воскресенье, 19 апреля.

Инцидент произошел в городе Портапик-Маунтин поздно вечером в субботу (часовой пояс: UTC-03:00). Утверждается, что преступник был одет в полицейскую форму и передвигался на машине, похожей на патрульную, однако он не является сотрудником правоохранительных органов.

Где именно произошел инцидент, не сообщается, как и число погибших и пострадавших. По некоторым данным, речь идет о «многочисленных жертвах». Известно, что полиция оцепила территорию вокруг одного из местных ресторанов.

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний Гэбриель Уортман, поймать его удалось лишь утром в воскресенье. Информации о нем правоохранители пока также не предоставляют. Позднее в этот день канадская полиция проведет брифинг с деталями произошедшего, говорится в Twitter-аккаунте стражей порядка.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил полицейских за проделанную «тяжелую работу», а также жителей населенного пункта за сотрудничество с правоохранителями, пишет Global news.

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