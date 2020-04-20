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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 17

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Фото: REUTERS/John Morris
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Количество погибших в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 17, сообщил телеканал CBC со ссылкой на комиссара национальной полиции страны Бренду Лаки.

Ранее власти объявили о 10 жертвах атаки, однако допустили, что эта цифра будет увеличиваться.

Стрелком оказался 51-летний житель Гэбриель Уортман, который вечером 18 апреля открыл огонь из своей машины, которую сделал похожей на патрульную. Утверждается также, что на нем была полицейская форма, однако он не является сотрудником правоохранительных органов.

Злоумышленника задержали спустя 12 часов на заправке. Позже было объявлено, что он умер.

При перестрелке погибла констебль Хайди Стивенсон, мать двоих детей и ветеран армии, еще один офицер был ранен.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся «ужасной ситуацией» и выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

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