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Трюдо пообещал ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что власти страны вернуться к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием после стрельбы, жертвами которой стали 19 человек. Об этом 20 апреля сообщил телеканал CTV.

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Канадский премьер отметил, что закон не удалось рассмотреть, так как работа парламента была приостановлена в результате пандемии коронавируса.

«Я могу сказать, что мы были в шаге от введения закона, запрещающего боевое оружие по всей стране... Но мы намерены продвигать дальше эту меру, как только парламент вернется к работе», — приводит слова Трюдо RT.

Трагедия произошла 18 апреля в провинции Новая Шотландия в городе Портапик, пишет «Газета.ру». 51-летний Габриэл Уортман открыл стрельбу в ряде населенных пунктов. На злоумышленнике была надета полицейская форма, но он не работает в правоохранительных органах. Изначально полиция заявляла о его задержании, но затем стало известно, что мужчина погиб. Обстоятельства его смерти не разглашаются, пишет REGNUM.

Жертвами стрельбы стали 19 человек. Среди погибших — 23-летняя сотрудница полиции. Еще один представитель правоохранителей госпитализован с ранениями. Джастин Трюдо назвал произошедшее «ужасной ситуацией» и выразил соболезнования в связи с трагедией и пообещал провести тщательное расследование. Трюдо также призвал канадские СМИ не упоминать имена и не показывать фотографии жертв этой трагедии.

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