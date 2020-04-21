Трюдо пообещал ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что власти страны вернуться к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием после стрельбы, жертвами которой стали 19 человек. Об этом 20 апреля сообщил телеканал CTV.

Канадский премьер отметил, что закон не удалось рассмотреть, так как работа парламента была приостановлена в результате пандемии коронавируса.

«Я могу сказать, что мы были в шаге от введения закона, запрещающего боевое оружие по всей стране... Но мы намерены продвигать дальше эту меру, как только парламент вернется к работе», — приводит слова Трюдо RT.

Трагедия произошла 18 апреля в провинции Новая Шотландия в городе Портапик, пишет «Газета.ру». 51-летний Габриэл Уортман открыл стрельбу в ряде населенных пунктов. На злоумышленнике была надета полицейская форма, но он не работает в правоохранительных органах. Изначально полиция заявляла о его задержании, но затем стало известно, что мужчина погиб. Обстоятельства его смерти не разглашаются, пишет REGNUM.

Жертвами стрельбы стали 19 человек. Среди погибших — 23-летняя сотрудница полиции. Еще один представитель правоохранителей госпитализован с ранениями. Джастин Трюдо назвал произошедшее «ужасной ситуацией» и выразил соболезнования в связи с трагедией и пообещал провести тщательное расследование. Трюдо также призвал канадские СМИ не упоминать имена и не показывать фотографии жертв этой трагедии.