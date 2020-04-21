Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой с 19 погибшими в Канаде

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования жителям Канады в связи со стрельбой, в результате которой погибли 19 человек. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Белого дома.

«От имени американского народа президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп выражают свои искренние соболезнования всем канадцам в связи с недавними ужасным преступлением в Новой Шотландии», — цитирует представителя администрации американского лидера RT.

Соединенные Штаты категорически осудили произошедшую трагедию в Канаде и пообещали поддерживать страну и ее жителей в самые тяжелые времена, пишет REGNUM.

Трагедия произошла в субботу, 18 апреля, в провинции Новая Шотландия в городе Портапик. 51-летний Габриэл Уортман открыл стрельбу, в результате чего 19 человек погибли. Изначально в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из домов. Прибывшие на место полицейские нашли тела погибших как внутри, так и снаружи здания. В ходе поиска преступника стражи порядка обнаружили тела еще нескольких жертв в нескольких районах города.

Изначально полиция заявляла о задержании нападавшего, но затем стало известно, что мужчина скончался.

20 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что власти страны вернутся к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием. Канадский премьер отметил, что закон не удалось рассмотреть, так как работа парламента была приостановлена в результате пандемии коронавируса.