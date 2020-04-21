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Мишустин обсудил с премьер-министром Вьетнама борьбу с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком взаимодействие в области борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Кроме того, стороны обменялись мнениями о темпах реализации крупных совместных проектов в промышленной, нефтегазовой и электроэнергетической сферах. В частности, речь идет о возведении во Вьетнаме объектов электрогенерации и создании сборочных производств российских автомобилей.

«Главы правительств подчеркнули важное значение соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, прежде всего в контексте развития российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли», — говорится в сообщении.

Вьетнамский премьер также пригласил Мишустина с официальным визитом во Вьетнам после того, как будут сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества со своим вьетнамским коллегой.

В конце октября прошлого года стало известно, что «Группа ГАЗ» будет собирать автомобили во Вьетнаме.

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