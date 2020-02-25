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Во Вьетнаме провели первую в мире операцию по трансплантации руки от живого донора

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Фото: qdnd.vn
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Медики во Вьетнаме провели первую в мире операцию по трансплантации руки от живого донора. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщает газета «Куань донь нхань дань».

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Операция была проведена в 108-м военном госпитале 21 января. Пациент — 31-летний мужчина из Ханоя — в 2016 году получил производственную травму, в результате чего нижняя часть левой руки и предплечья оказались деформированы. Рана оказалась не способной к заживлению, поэтому врачи были вынуждены ампутировать руку ниже предплечья.

Донором оказался также пострадавший от несчастного случая на производстве вьетнамец. Ему также была проведена ампутация руки, однако врачи обратили внимание, что часть ампутированной конечности сохранилась и могла быть использована для пересадки другим пациентам.

Как отмечает главный врач профессор Май Хонг Банг, успешное проведение данной операции — новый шаг в трансплантологии, поскольку пересадка конечностей возможна не только от доноров, у которых произошла смерть мозга, но и от живых пациентов.

По словам руководящего ходом операции хирурга Нгуена Тхе Хоанга, до этого события в мире было проведено 89 трансплантаций конечностей, которые были получены от доноров с умершим мозгом. Данная операция продлилась восемь часов. Хирургам пришлось соединить 36 мышц и две кости, а также множество других тканей. Сразу после завершения операции пациент смог самостоятельно пошевелить пальцами обновленной руки, а сейчас он уже может хорошо ими двигать.

В октябре 2019 года сообщалось, что в России в ближайшие годы могут появиться генетически модифицированные животные, в телах которых станут выращивать органы для трансплантации людям. Первых подопытных, как отмечалось, будут использовать для тестирования лекарств от ВИЧ и рака.

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