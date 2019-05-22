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На шельфах Вьетнама: Москва и Ханой довольны сотрудничеством

Товарооборот между странами достиг рекордного уровня
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Нгуеном Суан Фуком, посетившим Россию с официальным визитом. Главы правительств обсудили рекордный рост товарооборота между странами и ход реализации крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о мероприятиях с участием «Газпрома», «Роснефти», «Зарубежнефти» и НОВАТЭКа.

По российским данным, в 2018 году двусторонний товарооборот вырос до $6,1 млрд. При этом объем экспорта из РФ во Вьетнам увеличился до $2,5 млрд, а импорт из азиатской страны — до $3,6 млрд.

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— Мы отметили действительно неплохую, можно даже сказать, хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества. По итогам последних двух лет (в 2017 и 2018 годах) товарооборот у нас рос на весьма значительные величины. Это рекордный уровень за весь период постсоветского сотрудничества, — сказал Дмитрий Медведев по результатам переговоров. — Но мы договорились двигаться вперед. Продолжать работу по диверсификации структуры товарообмена за счет высоких технологий (сейчас соглашения по этому поводу были подписаны), более активного использования национальных валют, увеличивать встречные потоки капитальных вложений.

Ключевыми статьями российского экспорта являются машины и оборудование (31,5%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (23,7%), металлы и изделия из них (14%), минеральное сырье (11,3%), нефть и нефтепродукты (10%). Основу импорта составляет электроника и мобильные телефоны (61,6%), текстиль и изделия из него (19%), а также продовольствие и сельхозсырье (13%).

С 2012 года действует российско-вьетнамская рабочая группа по приоритетным инвестиционным проектам под председательством министров промышленности и торговли двух стран. На данный момент согласован перечень из 19 приоритетов, который включает инвестиционные инициативы в области энергетики, промышленного производства, добычи полезных ископаемых и туризма.

В частности, одно из ключевых направлений — нефтегазовый сектор. На территории двух стран реализуются проекты с участием ведущих российских и вьетнамских компаний.

— Мы договорились обеспечить благоприятные условия для эффективной реализации на территории наших стран совместных проектов с участием наших компаний, я имею в виду «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть» и НОВАТЭК и «Петровьетнам», — сказал российский премьер-министр.

Особое внимание на переговорах уделили проекту строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ). В июне 2017 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании по плану его реализации. В рамках текущих переговоров «Росатом» подписал с Вьетнамом меморандум о реализации проекта на территории этой страны.

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Комментируя результаты встречи, премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что углубление стратегического партнерства с Россией — абсолютный приоритет для вьетнамских властей. Стороны также договорились о продолжении координации действий на международной арене, особенно в рамках таких организаций, как ООН, АСЕМ и АТЭС.

— Мы договорились активизировать наши усилия по сохранению мира и стабильности, безопасности и свободы судоходства и навигации. Мы выступаем за мирное урегулирование всех споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Восточном и Южно-Китайском морях, — подчеркнул Нгуен Суан Фук.

По итогам переговоров в присутствии премьеров двух стран была подписана программа сотрудничества между министерствами строительства России и Вьетнама на 2019–2024 годы. Кроме того, были заключены соглашения о сотрудничестве между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Вьетнама, между общественной организацией «Деловая Россия» и вьетнамской ТПП, а также между ассоциациями юристов двух стран.

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