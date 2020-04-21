Греф посоветовал россиянам способ хранения личных сбережений

Глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф посоветовал россиянам хранить свои накопления, особенно значительные суммы, сразу в нескольких валютах — рубле, долларе, евро и швейцарском франке. Об этом он заявил в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову в эфире Сбербанк TV.

По его словам, следует переживать за устойчивость каждой отдельной валюты, поэтому если «есть сколько-нибудь значимые накопления, лучше создавать так называемую корзину валют».

Банкир отметил, что все валюты не могут упасть сразу в один момент, скорее всего, будет их волатильность относительно друг друга.

В то же время Греф считает, что если у гражданина все траты в рублях, то лучше и сбережения хранить в этой же валюте. «Сегодня у нас годовая инфляция составляет 4,2%, но, скорее всего, до конца года она будет ниже 3%», — добавил он.

Финансист не ожидает быстрого «отскока» экономики России. Кризис, по его словам, может быть длинным.

Греф также заверил, что сейчас у государства «нет никакого резона» изъять деньги вкладчиков из банков и никаких условий для этого не существует.

Ранее, 26 января, глава «Сбербанка» рекомендовал хранить сбережения в рублях. Тогда он объяснил это достаточной стабильностью российской валюты. По его словам, большую часть своих сбережений он хранит в рублях, часть — в долларах и часть — в евро.