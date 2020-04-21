Путин поручил Минтрансу решить вопрос с возведением мостов в Приморье

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта решить вопрос с финансированием строительства мостов в Приморском крае, после того как губернатор Олег Кожемяко в ходе встречи с президентом назвал «критической» ситуацию с обеспечением транспортного сообщения на участке Владивосток–Находка. Встреча состоялась во вторник, 21 апреля.

«Свяжитесь [с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. — Ред.], переговорите и доложите мне», — обратился Путин к министру транспорта Евгению Дитриху после онлайн-встречи с губернатором края.

По словам губернатора, в регионе идет постоянное разрушение мостов. Такая ситуация является препятствием для поставки грузов на предприятия, в том числе судостроительные. Для ее решения был подготовлен проект, в соответствии с которым на строительство мостов изначально планировалось выделить 30 млрд рублей, однако, по словам Кожемяко, Министерство транспорта сократило финансирование до 7 млрд рублей.

14 апреля по результатам проверки Счетной палаты оказалось, что объем незавершенного строительства на одном из участков автодороги Владивосток–Находка — порт Восточный в Приморье за три года увеличился в 42 раза — с 280 млн до 11,8 млрд рублей. По словам аудиторов, в 2019 году техническая готовность дороги не достигла планового значения. Так, по отдельным объектам строительства, включая мосты и путепроводы, отставание от графика достигает 17 месяцев, а минимальная техническая готовность составила 3%. Основной причиной срыва сроков стала корректировка проектно-сметной документации из-за низкого качества ранее проведенных инженерных изысканий. В результате окончание строительства сдвинули на конец 2021 года, а сметная стоимость выросла на 5,9 млрд рублей.