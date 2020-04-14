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Счетная палата назвала объем незавершенного строительства на автодороге в Приморье

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Объем незавершенного строительства на одном из участков автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморье за три года увеличился в 42 раза — с 280 млн до 11,8 млрд рублей. Это следует из результатов проверки Счетной палаты, с которыми ознакомились «Известия».

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По словам аудиторов, в 2019 году техническая готовность дороги не достигла планового значения. Так, по отдельным объектам строительства, включая мосты и путепроводы, отставание от графика достигает 17 месяцев, а минимальная техническая готовность составила 3%.

Основной причиной срыва сроков стала корректировка проектно-сметной документации из-за низкого качества ранее проведенных инженерных изысканий. В результате окончание строительства сдвинули на конец 2021 года, а сметная стоимость выросла на 5,9 млрд рублей.

Отмечается также, что всего на строительство участка трассы от 18-го до 40-го км направлено 14,3 млрд рублей, основная часть из которых — средства федерального бюджета.

Один из этапов проекта предполагает строительство самого протяженного участка магистрали — от 43 до 146 км. Аудиторы отмечают, что единственный исполнитель работ по проектированию и строительству этого отрезка дороги так и не определен. Стоимость строительства этого участка составит 309,1 млрд рублей, что почти вдвое превышает первоначальные параметры. Срок возведения — с 2019 по 2030 год включительно, ввод в эксплуатацию — 2031-й.

Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково –— Владивосток – порт Восточный — Находкатроительство автомобильной дороги Владивосток — Находка — порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин – Суйфэньхэ –— Гродеково –— Владивосток – порт Восточный – Находка.

Цементобетонная магистраль предусматривает движение по ней со скоростью до 110 км/ч. Срок эксплуатации трассы до капитального ремонта составит 25 лет.

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