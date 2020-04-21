Прямой эфир

Одного из самых разыскиваемых боевиков ИГ задержали в Испании

0
Фото: Twitter/Policía Nacional
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который считался одним из самых разыскиваемых в Европе, задержали в Испании. Об этом пишет издание La Voz de Almeria 21 апреля.

САР горы: к каким последствиям приведет взятие Алеппо сирийской армией
Также разблокировано стратегическое шоссе М-5, соединяющее город со столицей страны

Террориста поймали в Альмерии (автономное сообщество Андалусия). Вместе с ним были задержаны два человека по подозрению в связях с боевиком и ИГ, их личности устанавливаются.

Операция по задержанию была осуществлена при содействии национального разведцентра и международных партнеров.

Все трое передвигались по городу по одному и в масках. В квартире, где они проживали, проведен обыск.

Имя террориста не раскрывается. Известно, что он является египтянином по происхождению. В течение нескольких лет задержанный находился в зоне боевых действий в Сирии и Ираке, а в Европу попал нелегально. В ходе военных конфликтов он отличился преступлениями особой жестокости.

15 апреля боевики в Сирии сдались правительственным войскам и рассказали, кто готовил их к организации диверсий на важных объектах страны и совершению терактов, а также указали расположения своих баз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нигерии боевики напали на несколько деревень и убили 47 человек
Террористы обстреляли населенный пункт в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020