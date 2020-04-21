Одного из самых разыскиваемых боевиков ИГ задержали в Испании

Боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который считался одним из самых разыскиваемых в Европе, задержали в Испании. Об этом пишет издание La Voz de Almeria 21 апреля.

Террориста поймали в Альмерии (автономное сообщество Андалусия). Вместе с ним были задержаны два человека по подозрению в связях с боевиком и ИГ, их личности устанавливаются.

Операция по задержанию была осуществлена при содействии национального разведцентра и международных партнеров.

Все трое передвигались по городу по одному и в масках. В квартире, где они проживали, проведен обыск.

Имя террориста не раскрывается. Известно, что он является египтянином по происхождению. В течение нескольких лет задержанный находился в зоне боевых действий в Сирии и Ираке, а в Европу попал нелегально. В ходе военных конфликтов он отличился преступлениями особой жестокости.

15 апреля боевики в Сирии сдались правительственным войскам и рассказали, кто готовил их к организации диверсий на важных объектах страны и совершению терактов, а также указали расположения своих баз.