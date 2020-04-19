Прямой эфир

В Нигерии боевики напали на несколько деревень и убили 47 человек

0
Фото: Global Look Press/Medyan Dairieh/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нигерии боевики напали на несколько деревень в штате Кацина на севере страны и убили 47 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Бандиты с автоматами совершили нападение утром в субботу, 18 апреля. В этот район были направлены подразделения полиции для расследования произошедшего.

На севере и северо-востоке Нигерии действуют многочисленные преступные группировки, которые похищают людей, а также занимаются грабежами. Также на территории страны борются с исламистскими террористическими формированиями.

В марте почти 50 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных групп на шесть деревень в штате Кадуна в Нигерии. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия
Суд арестовал готовившего нападение на школу подростка в Красноярске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020