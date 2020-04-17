Суд арестовал готовившего нападение на школу подростка в Красноярске

Суд в Красноярске арестовал подростка, готовившего нападение на школу. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда в пятницу, 17 апреля.

Подозреваемый пробудет под стражей до 15 июня включительно, говорится в релизе крайсуда. Подростку инкриминируются преступления по по ч.1 ст.30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ст.205 («Террористический акт»), ч.1 ст. 205.3 и ч.1 ст.223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Ранее 17 апреля пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Красноярскому краю рассказала о подробностях преступления, которое готовил 14-летний подросток. Он планировал действие несколько месяцев, но из-за переноса учебы в дистанционный формат перенес дату осуществления задуманного.

Подозреваемого задержали 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него обрез охотничьего ружья, самодельные взрывные устройства и дневники, в которых была информация о планируемом преступлении.

Позже появилось видео задержания подростка. Юноша признался, что готовил «расстрел в школе». В настоящий момент проводится экспертиза оружия, боеприпасов и других предметов, в том числе документов, на основании которой будет принято соответствующее решение.