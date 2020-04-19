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Террористы обстреляли населенный пункт в Идлибе

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Ан-Нусра» обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Идлиб. Об этом 19 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

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По его словам, один обстрел зафиксирован в населенном пункте Курса. При этом нападения со стороны подконтрольных Турции незаконных формирований в Идлибе за последние сутки не зарегистрированы.

15 апреля стало известно, что в Сирии группа из 27 боевиков сдалась правительственным войскам. Они рассказали, что их готовили инструкторы из США для организации диверсий на сирийских объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также совершения терактов.

Кроме того, перебежчики сдали десятки единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы западного производства. По словам боевиков, оружие предоставили американцы.

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