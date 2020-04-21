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В Якутии при попытке побега из обсерватора погиб пациент с подозрением на COVID-19

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Якутии пациент с подозрением на наличие коронавируса погиб, попытавшись сбежать из обсерватора. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказал глава Вилюйского улуса Семен Винокуров.

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«Сегодня у нас произошло чрезвычайное происшествие. Один пациент, ему 52 года, пытаясь убежать, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть. В обсерваторе у нас есть все условия для пребывания больных, там охрана круглосуточная, медики <…> Этот пациент несколько раз пытался убежать из обсерватора. Третья попытка закончилась трагедией», ― сообщил он на странице улуса в Instagram.

Как отмечает «РИА Новости», в следственном управлении СК России по Якутии отказались комментировать данное происшествие.

Ранее в этот день сообщалось, что пациент с подтвержденным коронавирусом в Екатеринбурге сбежал из больницы, сотрудники регионального Роспотребнадзора его задержали и направили в другое медицинское учреждение.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

квПо состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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