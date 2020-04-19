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Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Пациент, у которого экспресс-тест выявил заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, сбежал из больницы в городе Шахты (Ростовская область). Об этом ТАСС сообщили в воскресенье, 19 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Отмечается, что мужчина покинул медучреждение накануне. Полицейские разыскивают гражданина.

Ранее в апреле в СМИ появилась информация о том, что из закрытой на карантин из-за пандемии коронавируса Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали семь человек, не дождавшись повторных результатов анализов на коронавирусную инфекцию.

Беглецами оказались врачи и другие сотрудники медучреждения. Министр здравоохранения региона Максим Забелин назвал данный поступок неэтичным, пишет «Газета.ру».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила многие страны мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 19 апреля, в России подтвердились 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. 361 пациент скончался.

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