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Девушка сбежала из закрытого на карантин общежития в Югре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Из закрытого на карантин из-за коронавируса общежития в городе Мегион (ХМАО-Югра) сбежала одна из его жительниц, девушку задержали. Об этом сообщили в управлении МВД по региону 19 апреля.

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Речь идет о здании на улице Заречной. Как отметили в территориальном отделе Роспотребнадзора, муниципалитету было выдано предписание обеспечить в общежитии введение усиленного противоэпидемиологического режима, так как у четверых жильцов тест на коронавирус оказался положительным.

Гражданам запретили выходить из здания и контактировать друг с другом внутри помещения. В общежитии провели дезинфекцию.

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что одна из жительниц дома сбежала. Девушку обнаружили в арендованной квартире. Известно, что беглянка планировала уехать в Нижневартовск. На данный момент она изолирована в медучреждении, пишет «РИА Новости».

По данным Роспотребнадзора, в Югре подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом, из них 30 — в Мегионе. Всего в регионе выздоровел 21 человек, в том числе один — в данном населенном пункте.

Ранее в этот день пациент с коронавирусом сбежал из больницы в городе Шахты Ростовской области. Беглеца разыскивают правоохранители.

По состоянию на 19 апреля, в России подтвердились 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. 361 пациент скончался.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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