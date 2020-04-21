Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров надеется на возобновление авиасообщения России и Грузии в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

«К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение», — цитирует министра 21 апреля «Интерфакс». Дипломат выразил надежду на решение этой проблемы в ближайшее время.

По его словам, Москва также готова к рассмотрению вопроса открытия торгпредства в Грузии, если предложение поступит от Тбилиси, сообщает ТАСС. Министр уточнил, что торговые представительства предполагают наличие договоренностей. «Будем готовы дипломатические отношения восстановить, поскольку не мы были инициаторами их разрыва. Наверное, надо дождаться того, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу», — сказал глава российской дипломатии.

В июле 2019 года российские власти на неопределенный срок запретили авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в Грузии.

В сентябре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна попробовать вести диалог с Россией и не быть замкнутой в себе. Надо, чтобы Грузия использовала дипломатический путь решения вопросов с российской стороной, отметила политик.