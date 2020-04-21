Прямой эфир

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров надеется на возобновление авиасообщения России и Грузии в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Месяц, вай: перелеты в Грузию подорожали почти в полтора раза
В рейтинге популярности у наших туристов страна «съехала» с третьего на 20-е место

«К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение», — цитирует министра 21 апреля «Интерфакс». Дипломат выразил надежду на решение этой проблемы в ближайшее время.

По его словам, Москва также готова к рассмотрению вопроса открытия торгпредства в Грузии, если предложение поступит от Тбилиси, сообщает ТАСС. Министр уточнил, что торговые представительства предполагают наличие договоренностей. «Будем готовы дипломатические отношения восстановить, поскольку не мы были инициаторами их разрыва. Наверное, надо дождаться того, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу», — сказал глава российской дипломатии.

В июле 2019 года российские власти на неопределенный срок запретили авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в Грузии.

В сентябре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна попробовать вести диалог с Россией и не быть замкнутой в себе. Надо, чтобы Грузия использовала дипломатический путь решения вопросов с российской стороной, отметила политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков ответил на сообщения об убытках из-за запрета полетов в Грузию
В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020