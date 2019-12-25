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Песков ответил на сообщения об убытках из-за запрета полетов в Грузию

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию стоит адресовать правительству. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 25 декабря.

«Это я не могу сказать. Порекомендовал бы вам в правительство обратиться», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, почему авиакомпании так и не получили компенсации за приостановку полетов в Грузию.

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Ранее в конце ноября сообщалось, что решение по компенсациям авиакомпаниям за приостановку рейсов в Грузию перенесено на 2020 год.

В конце ноября Песков переадресовал вопросы журналистов об убытках авиакомпаний из-за приостановки полетов в эту страну в Минтранс России. Он отметил, что в Кремле прежде всего беспокоятся о безопасности россиян на грузинской территории.

Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщал, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и Грузией ущерб перевозчика от непроданных билетов составил 1 млрд рублей.

В октябре Песков заявлял, что российское правительство обсуждает с авиакомпаниями компенсации, обещанные им за запрет полетов в Грузию.

20 июня в Тбилиси начались массовые протесты из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) делегата от России Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим вышли на митинги, начались беспорядки. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией. Через месяц авиакомпания Georgian Airways заявила о сложном финансовом положении и потере около $25 млн.

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