Военные Самарской области провели онлайн-парад в честь столетия ветерана ВОВ

В Самарской области военные устроили онлайн-парад в честь столетия ветерана Великой отечественной войны и 75-й годовщины Победы. Ветеран награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За оборону Ленинграда».