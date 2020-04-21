Заемщики массово жалуются на отказы в кредитных каникулах

Российские заемщики массово жалуются на отказы в предоставлении кредитных каникул, выяснили аналитики. Опция появилась две недели назад, однако банки неохотно идут на уступки: клиентам не предоставляют достаточно информации или подменяют госпрограмму собственными продуктами с менее выгодными условиями. В ЦБ заявляют, что с момента вступления в силу закона прошло мало времени. В то же время число обращений в банке только растет, аналитики это связывают с долгим периодом самоизоляции и, как следствие, падением доходов россиян.