Более 200 пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Москве

Еще 219 пациентов в Москве вылечились от коронавируса, всего же выздоровевших насчитывается более 2 тыс. Об этом во вторник, 21 апреля, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 219 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2057», ― рассказала она журналистам.

Также заммэра отметила, что некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Медики подчеркивают, что благодаря такому лечению пациенты быстрее идут на поправку, минуя тяжелые осложнения.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в России общее число заболевших достигло 47 121 человека, умерли 405 пациентов, выздоровели ― 3446.

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