СМИ сообщили о пересадке волос британским принцем Гарри

Британский принц Гарри сделал пересадку волос в престижной трихологической клинике Philip Kingsley Trichological Clinic в Лондоне. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

По информации издания, проблемы с волосами у принца Гарри начались еще в 2018 году, когда стали заметны залысины на голове. При этом в 2020 году у него снова прибавилось волос.

Появление Гарри в клинике вызвало большой ажиотаж, отметила британская газета со ссылкой на источник. Клиника, которую посетил принц широко известна и является одной из лучших. Ее посещают только самые богатые и известные личности.

Трихолог Спенсер Стивенсон отметил, что причина облысения британского принца кроется в генетике и никак не связана со стрессом. Он также добавил, что в случае, если Гарри не будет заниматься решением данной проблемы, то через несколько лет столкнется с таким же результатом, как у своего старшего брата Уильяма.

Стивенсон предполагает, что принц Гарри все же переживает из-за необходимости тщательнее следить за своим внешним видом, чтобы соответствовать супруге Меган Маркл, цитирует врача издание Express.

20 апреля сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими изданиями из-за распространения ложных новостей об их жизни.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны правящего монарха Елизаветы II.

1 апреля Принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи. С этого момента пара отказывается от своих королевских обязанностей, она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.

10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии, а 30 марта они попрощались с поклонниками в Instagram. В настоящее время супруги с сыном проживают в США.