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Принц Гарри и Меган Маркл начали отдельную жизнь от королевской семьи

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Принц Гарри и Меган Маркл официально начали свою жизнь отдельно от британской королевской семьи. Поскольку пара официально отказывается от своих королевских обязанностей, она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи.

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Также супруги больше не будут представлять королеву в официальных поездках, использовать титул «Его/Ее Высочество», получать финансирование от Букингемского дворца, о чем они написали в своем прощании с поклонниками в Instagram.

«Герцог и герцогиня Сассексские предпочли бы, чтобы в ближайшие недели и месяцы акцент оставался на глобальном ответе на COVID-19...Однако мы понимаем, что существуют нерешенные вопросы, касающиеся их будущего», — цитирует представителя супружеской четы CNN.

Решение о частичном отказе от полномочий, однако, не повлияет на очередность четы в порядке наследования престола Соединенного Королевства, а резиденция Фрогмор-коттедж останется в распоряжении Гарри и Меган, за ремонт которой они обязаны вернуть $3 млн, а также содержать поместье на свои средства в будущем. Известно, что в настоящее время герцог и герцогиня проживают на территории США в Лос-Анджелесе.

26 марта сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут сменить фамилии после отречения от титула. Предположительно, они могут оставить фамилию Сассекские, созвучную их титулу, но есть вероятность, что у супругов всё же будут разные фамилии. Так, принц Гарри снова может стать Уэльским — эта фамилия была у него в школе, а Меган может оставить себе девичью. Не исключается также, что пара может взять фамилию своего сына — Маунтбэттен-Виндзор.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января. Данное решение они не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. 10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии.

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