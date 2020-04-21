Две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми в Рамадан

Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты в священной месяц поста Рамадан. Об этом в понедельник вечером сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей, передает ТАСС.

Мусульмане не смогут совершать там пятикратный намаз и таравих — специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до восхода солнца.

Начало месяца Рамадан в этом году выпадает на 24 апреля.

Власти Саудовской Аравии объявили о закрытии на неопределенное время двух мечетей 20 марта, в целях предотвращения распространения вируса. 17 марта в королевстве постановили закрыть все мечети в стране. Исключение сначала было сделано только для двух главных святынь в Мекке и Медине, но через три дня закрылись и они.

Большая (Заповедная) мечеть в Мекке — Аль-Масджид аль-Харам — после последней реконструкции способна одновременно вместить на территории своего комплекса более миллиона человек. Мечеть Пророка в Медине — Аль-Масджид ан-Набави — была заложена еще при жизни Мухаммеда, в последующем исламские правители расширяли и украшали святыню.

В этом году большинство арабских стран из-за коронавируса постановило закрыть все молельные дома и мечети, не делая исключений даже для важных религиозных дат, и отменило массовые вечерние разговения во время Рамадана во избежание угрозы заражения во время скопления людей.

К настоящему моменту в Саудовской Аравии выявлено более 10,4 тыс. зараженных коронавирусом, умерли 103 человека.

17 марта в Москве также сообщалось о приостановке коллективных пятничных и пятикратных молитв в мечетях. Позднее духовное управление мусульман (ДУМ) уведомило верующих о проведении еженедельного намаза в режиме онлайн.